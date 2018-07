Cruzeiro poupa Henrique no duelo contra o Vitória no Barradão

O Cruzeiro encerrou neste sábado a preparação para enfrentar o Vitória e divulgou a lista dos relacionados para a partida. A surpresa ficou por conta da ausência do volante Henrique, poupado para se recuperar de desgaste muscular. As duas equipes se enfrentam no Barradão, às 17 horas (de Brasília) no domingo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo, outro importante desfalque será no banco de reservas, já que o técnico Mano Menezes foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por dois jogos após ofender o árbitro na partida contra o Botafogo. O auxiliar técnico Sidnei Lobo vai comandar o time contra Vitória e Atlético-PR.

Além de Mano e Henrique, o Cruzeiro também não poderá contar com Rafinha, lesionado, e o volante argentino Lucas Romero, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. O meio de campo deve ser formado por Denilson, Ariel Cabral e Robinho.

Por outro lado, o time terá o retorno do lateral-direito Ezequiel, que ficou de fora da partida contra a Chapecoense, pois cumpriu suspensão automática, e contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, por já ter atuado por outra equipe na competição. O Cruzeiro também contará com o retorno ao elenco do goleiro Elisson e do lateral-esquerdo Bryan, que não entraram em campo contra o time paulista pelo mesmo motivo.

A partida pode ser um "divisor de águas" para as duas equipes na briga contra o rebaixamento. Enquanto o Cruzeiro é o 13.º colocado no Brasileirão, com 38 pontos, o Vitória abre a zona da degola, na 17.ª posição, com 35 pontos.

Confira a lista de atletas relacionados pelo Cruzeiro para enfrentar o Vitória:

Goleiros: Elisson, Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Edimar, Ezequiel e Lucas;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno, Manoel e Léo;

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, Bruno Nazário, Bruno Ramires, De Arrascaeta, Denilson, Federico Gino e Robinho;

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Willian.