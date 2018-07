Cruzeiro poupa Mayke e escala Ceará contra o Grêmio

BELO HORIZONTE - O lateral-direito Mayke vai desfalcar o Cruzeiro na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h50, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Oliveira decidiu poupar o jogador em razão do desgaste muscular, repetindo o que fez com o volante Nilton, que na semana passada não viajou para enfrentar o Criciúma pela mesma razão.

Sem Mayke, a lateral direita do Cruzeiro será ocupada por Ceará na partida contra o Grêmio. "A gente vai, jogo a jogo, vendo essa possibilidade, por convicção ou por um entrosamento com o departamento físico e o departamento fisiológico também", disse Marcelo, dando a entender que o próximo a ser poupado é o zagueiro Bruno Rodrigo.

"Nós vamos deixar o Mayke em Belo Horizonte. Vai jogar o Ceará. Essa é a modificação para esse jogo. Tem um outro jogador da defesa, mais desgastado também, que é o Bruno (Rodrigo) e a gente pode detectar isso através dos exames, das imagens. Mas não seria o ideal trocar dois jogadores de uma defesa que vem jogando muito bem", disse.

Assim, o Cruzeiro vai entrar em campo nesta quarta com a seguinte formação: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Luan; Vinícius Araújo.