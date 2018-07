Cruzeiro poupa titulares antes de encarar o Grêmio

O técnico Marcelo Oliveira sinalizou nesta quarta-feira que poderá mandar a campo um Cruzeiro com vários jogadores considerados reservas no jogo diante do Grêmio, nesta quinta, às 21h50, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em treino realizado pela manhã, no último trabalho antes de embarcar nesta tarde para a capital gaúcha, o treinador optou por poupar alguns titulares devido ao desgaste provocado pela sequência de partidas.

Já sem poder contar com o volante Henrique, suspenso, e com o atacante Marcelo Moreno, que não enfrentará o rival por pertencer ao clube gaúcho, Marcelo Oliveira também deu a impressão nesta quarta que poderá poupar também o lateral-direito Mayke, o lateral-esquerdo Egídio, o volante Lucas Silva e o atacante Willian.

Isso se o treinador repetir a formação titular que escalou no treino desta quarta, que contou com Fábio; Ceará, Leo, Bruno Rodrigo e Samudio; Nilton, Willian Farias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Júlio Baptista e Marquinhos.

Egídio, que treinou na equipe reserva nesta quarta após ficar fora das duas últimas partidas do Cruzeiro devido a dores abdominais, deverá ficar como opção de banco no jogo desta quinta na Arena Grêmio. E ele destacou na última terça que o Cruzeiro deve manter a sua postura ofensiva nesta quinta, mesmo atuando fora de casa.

"O nosso time não consegue jogar na retranca, esperando na defesa para poder sair, então nós temos que jogar de igual para igual. O nosso grupo possui uma qualidade enorme, marcamos bem e atacamos bem. Devemos jogar como o Cruzeiro joga e como já estamos acostumados a jogar, impondo o nosso ritmo de jogo lá (Arena do Grêmio) e assim espero que possamos sair de campo com os três pontos", disse.

Com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo e um jogo a menos do que o time do Morumbi, os cruzeirenses terão a chance de abrir sete pontos na liderança. Mas, apesar da chance de ficar ainda mais próximo do título nacional, Marcelo Oliveira deve poupar titulares visando o duelo de domingo, contra o Goiás, no Mineirão, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, assim como já projeta confronto de volta da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, também no Mineirão.