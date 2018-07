Cruzeiro poupa titulares contra o Sport e mira 'jogo do ano' na Copa do Brasil

O Cruzeiro não faz qualquer questão de esconder que a partida deste domingo contra o Sport, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, está em segundo plano na sua lista de prioridades.

Afinal, o time mineiro faz na próxima quarta-feira o decisivo duelo contra o Grêmio, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. E, depois de perder a primeira partida por 1 a 0, a equipe terá dificuldades para reverter o resultado no Mineirão e se garantir na decisão.

Assim, o próprio elenco faz questão de reforçar que o foco principal está no Grêmio. "No meu ponto de vista, é o jogo do ano. Então, a gente está com esse pensamento no jogo da volta. Claro que queremos fazer um bom trabalho no domingo, mas o pensamento é de realizar um grande jogo na quarta-feira e conseguir a classificação", reconhece o zagueiro Murilo.

Ele, aliás, pode ser um dos poucos titulares a ser escalado neste domingo, uma vez que Digão está suspenso depois de ser expulso em sua estreia, na derrota para o São Paulo, e Manoel segue se recuperando de lesão. Léo e Arthur são as duas outras opções para a posição. "Estou à disposição do Mano. O que ele decidir, vai ser bom", acrescenta Murilo.

Outro titular que pode ser escalado é o lateral-direito Ezequiel. Ele atuou nas últimas partidas do Cruzeiro, mas se recuperou recentemente de contusão e precisa de ritmo. Rafael Sóbis, também expulso contra o São Paulo, é desfalque certo.