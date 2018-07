Cruzeiro poupa titulares vai utilizar garotos em Chapecó

O Cruzeiro entrar em campo para pegar a Chapecoense, neste domingo, em Chapecó, com uma equipe reserva. O técnico Marcelo Oliveira confirmou que pretende poupar os titulares pela penúltima rodada do Brasileirão, uma vez que a equipe já garantiu o título e, daqui em diante, apenas cumpre tabela.

Até mesmo o goleiro Fábio vai ser preservado, dando lugar ao garoto Allison. Também vão receber oportunidade de viajar alguns jovens das categorias de base, como Judvan, Bruno, Hugo e Dione.

"Estamos, naturalmente, tirando os jogadores. A gente já previa isso, dar uma descansada no grupo, tirando os jogadores que estão jogando muito. Acho que é uma oportunidade de observação do técnico, mostrar novos jogadores. Temos que levar outros jogadores e alguns da base também juntos", explicou o técnico Marcelo Oliveira.

Ele treinador quer aproveitar para testar atletas que podem render bons frutos futuros. "Temos que observar jogadores em um jogo oficial do Campeonato Brasileiro. Não como teste definitivo, mas em relação à adaptação no profissional. O Cruzeiro tem formado grandes jogadores, foi assim com Alisson, Lucas Silva e Vinícius Araújo. A gente solicitou mais dois dos juniores também. Vamos colocá-lo para jogar", garantiu o técnico.