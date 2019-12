Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras e secar o Ceará para não cair

Os jogadores do Cruzeiro pisarão no gramado do Mineirão na tarde deste domingo com uma missão espinhosa: evitar o primeiro rebaixamento para a Série B da história do clube. Para isso, será preciso ganhar do Palmeiras, às 16h, e ainda torcer por uma derrota do Ceará para o Botafogo, no mesmo horário, no Rio de Janeiro. Essa é a única combinação de resultados que salva o clube mineiro da degola. A partida entre Cruzeiro e Palmeiras terá apenas torcedores do time mineiro.

Caso se confirme, o rebaixamento será a consequência desastrosa de uma temporada caótica para o clube. Os primeiros meses foram bons, mas mostraram-se enganosos. Ao longo de 2019, o Cruzeiro viveu um processo de decadência que, não por coincidência, começou com uma denúncia de corrupção de dirigentes celestes.

O título do Campeonato Mineiro e a boa campanha na fase de grupos da Libertadores fizeram o time cruzeirense ser muito elogiado no início do ano, mais precisamente até o mês de abril. Em maio, começaram os problemas. Uma investigação da Polícia Civil resultou em denúncia de transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes cometidos dentro do clube. Isso gerou enorme instabilidade na equipe e não demorou para que os maus resultados aparecessem.

Após a Copa América, o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores pelo River Plate e da Copa do Brasil pelo Internacional. A campanha no Brasileiro foi ruim desde o início, mas no clube havia a certeza de que quando a equipe se dedicasse com afinco à competição, as vitórias surgiriam. Mas não surgiram.

A troca de Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil, por Rogério Ceni foi um desastre. O jovem técnico não conseguiu domar as “feras” do elenco, especialmente Thiago Neves, e durou pouco no cargo. Chegou o veterano Abel Braga, muito mais agradável para os atletas, mas que não foi capaz de tirar o Cruzeiro do buraco.

A três rodadas do fim, chegou Adilson Batista, antigo ídolo da torcida celeste. E, por enquanto, não adiantou nada. O Cruzeiro só chegou à última rodada com chance de escapar do rebaixamento porque o Ceará perdeu para o Corinthians na quarta-feira, mas agora quer aproveitar o “presente” que ganhou do concorrente. O treinador, porém, não terá Edilson, Egídio e Ariel Cabral, todos suspensos, e Robinho, machucado. Apesar disso, ele acredita naquilo que chama de milagre.

“Milagre existe, e a gente precisa acreditar. Tempo para treinar não tem. Você precisar recuperar os jogadores, o lado emocional é muito importante. É repouso e conversa para que a gente faça um grande jogo e vença o Palmeiras. É o que nos resta. O torcedor vai colocar a bola para dentro”, deseja.

Do lado do Palmeiras, há apenas um objetivo nesta última rodada do Campeonato Brasileiro: terminar em segundo lugar. A equipe alviverde tem os mesmos 71 pontos do Santos, mas com uma vitória a menos.

A disputa pelo vice-campeonato vale $ 1,6 milhão. Isso porque o segundo colocado recebe R$ 31,3 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o terceiro fica com R$ 29,7 milhões.

Para a partida contra o Cruzeiro, o Palmeiras segue com os desfalques dos lesionados Gustavo Gómez, Vitor Hugo, Hyoran e Gustavo Scarpa. Por outro lado, o volante Felipe Melo pode voltar após cumprir suspensão do STJD, mas deve se preservado pela comissão técnica. Com dores musculares, Luiz Adriano vinha fazendo trabalhos à parte e também não deve jogar.

O Palmeiras será novamente comandado pelo interino Andrey Lopes. Enquanto a equipe faz o último jogo de 2019, a diretoria pensa em 2020 e busca a contratação do argentino Jorge Sampaoli, do Santos.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PALMEIRAS

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Dodô; Henrique, Jadson, Éderson e Marquinhos Gabriel; David e Fred. Técnico: Adilson Batista.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Antônio Carlos (Edu Dracena) e Diogo Barbosa; M. Fernandes e Bruno Henrique; Raphael Veiga, Lucas Lima e Zé Rafael (Willian); Dudu. Técnico: Andrey Lopes (interino).

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Local: Mineirão.

Horário: 16h.

Na TV: Globo e Pay-per-view.