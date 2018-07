Cruzeiro pretende usar jogadores que estão com a seleção na quinta

A comissão técnica do Cruzeiro pretende aproveitar os quatro jogadores que foram convocados para a seleção principal do Brasil - Everton Ribeiro e Ricardo Goulart - e a Sub-21 - Lucas Silva e Alisson - na partida contra o Bahia, nesta quinta-feira, às 20h30, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Silva e Alisson foram convocados pelo técnico Alexandre Gallo para três amistosos da seleção olímpica do Brasil no Catar. Nesta quarta-feira, às 8h25, os dois deixam Doha, seguindo para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De lá, vão embarcar para Belo Horizonte, com chegada programada para as 20h33.

Já os meias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart tiveram seus retornos ao Brasil antecipados para que possam ser aproveitados após o amistoso desta terça-feira com o Equador em New Jersey - na última sexta-feira, a seleção principal, dirigida por Dunga, derrotou a Colômbia por 1 a 0 em Miami.