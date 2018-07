Cruzeiro prevê complicado confronto contra o Criciúma

Apesar da ótima fase e da liderança isolada no Campeonato Brasileiro, o técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, espera um jogo "acirrado e competitivo" neste sábado contra o Criciúma. E, segundo o treinador, a equipe entrará no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), para disputar a 14.ª rodada da competição, a partir das 18h30, com atenção especial às bolas paradas.

Marcelo Oliveira afirmou nesta sexta-feira que o time espera um confronto "difícil", mas salientou que a equipe celeste "não teme nada". "Estamos preparados para todas as situações. Temos é que nos adaptar ao tipo de jogo, mais acirrado", disse. "Eles têm o mérito de aproveitar muito bem a bola parada porque o Paulo Baier é um excelente batedor", acrescentou o técnico.

Para a partida, Marcelo Oliveira já confirmou o time que entrará em campo. O único desfalque para o compromisso é Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele dará lugar a Nilton, que atuará pela primeira vez na competição ao lado de Lucas Silva, refazendo dupla que teve atuação de destaque na conquista do Brasileirão no ano passado.

Embalado pela vitória no Pleno do STJD, o Criciúma recebe o líder Cruzeiro em casa. O tribunal julgou falha da CBF no "caso Cristiano" e manteve os três pontos que seriam tirados caso fosse constatada irregularidade na escalação do atacante diante do Goiás, na segunda rodada. Com 15 pontos na tabela de classificação, o time busca mais um bom resultado, desta vez dentro de campo, para se afastar de vez da zona de rebaixamento.