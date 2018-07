Cruzeiro programa chegada de Dagoberto para esta terça-feira

BELO HORIZONTE - Uma semana depois de ser oficialmente anunciado pelo Cruzeiro, o atacante Dagoberto chega a Belo Horizonte nesta terça-feira. O jogador resolveu as pendências que tinha com o Internacional, clube do qual foi comprado, e agora depende apenas de realizar os exames médicos e assinar contrato de três anos para ser apresentado, o que deve acontecer ainda nesta terça.

De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o atacante desembarcará no Aeroporto de Confins às 8h20. Ele será o último dos 12 jogadores contratados até aqui pelo clube mineiro a se juntar ao restante do elenco em Belo Horizonte, onde o time faz pré-temporada.

Na semana passada, o Cruzeiro fez festa no Mineirão para apresentar um pacotão de 10 reforços: os zagueiros Nirley, Bruno Rodrigo e Paulão, o lateral-esquerdo Egídio, os volantes Uélliton, Nilton e Henrique, os meias Diego Souza e Lucca e o atacante Ricardo Goulart. O meia Everton Ribeiro já treina há uma semana, mas ainda não foi apresentado, uma vez que só foi oficializado no sábado.