Cruzeiro promete concentração para manter liderança Depois de chegar à liderança do Brasileirão neste domingo, o Cruzeiro tratou de agradecer o apoio da torcida na vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e prometeu concentração para se manter na ponta. "É a quarta partida que a gente vence por 1 a 0 aqui. O mais importante é vencer, ver os torcedores felizes. Agora também podemos voltar felizes para casa, fizemos um grande jogo e ganhamos", comemorou o zagueiro Cláudio Caçapa.