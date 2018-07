Cruzeiro promete empenho para eliminar o São Paulo

Com o discurso de que terá pela frente uma missão muito difícil, mas não impossível, o Cruzeiro promete dedicação máxima nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio do Morumbi, na capital paulista, para tentar reverter a vantagem do São Paulo e conquistar uma improvável classificação às semifinais da Copa Libertadores.

Na partida de ida, o time treinado pelo técnico Adilson Batista foi derrotado em casa por 2 a 0. Nesta quarta, precisará vencer pelo mesmo placar para levar a decisão para os pênaltis ou por pelo menos dois gols de vantagem - a partir de 3 a 1 - para obter a vaga no tempo normal.

A principal aposta do time mineiro continua sendo na dupla de atacantes Thiago Ribeiro e Kléber, que juntos já marcaram 15 gols no torneio continental. A escalação de Kléber, porém, depende de uma reavaliação antes da partida, pois ele e o lateral-direito Jonathan se recuperam de lesões musculares e não participaram nesta terça do último treinamento antes da partida.

Caso não se recuperem, Wellington Paulista deverá ser o titular do ataque e Elicarlos assume a posição na lateral. Para Kléber, contudo, o jogo decisivo vale o sacrifício. A exemplo do companheiro de ataque, ele acha que a missão do Cruzeiro pode ser facilitada se a equipe conseguir abrir o marcador ainda no primeiro tempo.