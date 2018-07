Cruzeiro promete ir ao ataque contra Avaí na Ressacada

BELO HORIZONTE - Desesperado por vitórias para espantar definitivamente o fantasma do rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Cruzeiro promete ignorar a torcida adversária e partir para cima do Avaí no jogo desta quarta-feira, a partir das 21h50, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Tanto que, entre os 20 jogadores cruzeirenses convocados pelo técnico Vágner Mancini para a partida, há seis atacantes e apenas um meia (Roger).

Na terça-feira, Roger nem participou do último treino antes do embarque da delegação para Santa Catarina, por causa de dores musculares. Mas foi apenas por precaução, pois ele tem presença garantida em campo nesta quarta, inclusive com a responsabilidade de suprir a falta do ídolo Montillo, afastado para tratar de contusão.

O Cruzeiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16.º lugar com 37 pontos, e sabe da importância da vitória sobre o lanterna Avaí, principalmente por ser um confronto direto. Na verdade, o time mineiro jogará, a partir de agora, apenas contra adversários que também lutam para não cair: Atlético-PR, Ceará e Atlético-MG.

O retrospecto do confronto desta quarta-feira é favorável ao Cruzeiro, que nunca foi derrotado nas cinco partidas que disputou contra o Avaí. Mas a equipe mineira sabe que tem um difícil desafio pela frente, já que o adversário estará matematicamente rebaixado se perder o confronto na Ressacada.

"Se a gente não entrar com foco como fizemos contra o Inter, a gente vai ser surpreendido. Não podemos, nesse momento decisivo, deixar que isso aconteça", alertou o goleiro Fábio, lembrando da vitória cruzeirense na última rodada, diante do clube gaúcho.

Para alcançar o objetivo, Mancini terá à disposição o volante Charles e o atacante Anselmo Ramon, que voltam de suspensão. Mas os dois devem ficar como opção no banco de reservas, pois o treinador aprovou a atuação do time na vitória sobre o Internacional.