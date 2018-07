Cruzeiro promete reajuste de salário a Montillo

BELO HORIZONTE - Depois de assegurar a permanência do meia Montillo, o Cruzeiro pensa agora em como igualar a proposta salarial feita por outras equipes ao argentino. Nesta terça-feira, o presidente do clube mineiro, Gilvan de Pinho Tavares, garantiu que o valor que oferecerá ao jogador não deverá em nada às propostas destes times.

"Vamos tentar solucionar isso e vamos ver o clube de São Paulo que procurou o jogador e encheu a cabeça dele e do empresário com salários irreais para o futebol brasileiro. Vai ser difícil para o Cruzeiro, mas sabemos que trabalhando com direitos de imagem vamos conseguir a verba que os clubes de São Paulo ofereceram", disse, em entrevista à TV Bandeirantes.

A irritação de Gilvan é com o Corinthians, que vem tentando a contratação do meia desde o fim do ano passado. O próprio Montillo manifestou publicamente o interesse de ir para a equipe paulista, que teria lhe oferecido salários de cerca de R$ 500 mil por mês, para "garantir a independência financeira".

"Ainda não pararam as propostas. Existem boatos, sondagens. Todos querem um atleta como o Montillo e o Cruzeiro também. Queremos fazer uma grande equipe e contamos com ele. O Montillo virou a bola da vez no Brasil. Como não tínhamos interesse em vendê-lo, ficamos satisfeitos que as equipes não tenham chegado aos valores pedidos por nós", afirmou o presidente cruzeirense.