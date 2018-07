Cruzeiro promete ser ofensivo contra o Corinthians O técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, deve montar um time bastante ofensivo para receber o Corinthians, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O time encerrou nesta terça a preparação para a partida pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para as 22 horas, com um susto para o treinador. Além de já ter o meio de campo desfalcado, Marquinhos deixou o campo mancando com dores no tornozelo direito após um choque com o zagueiro Léo e se tornou uma preocupação a mais.