Cruzeiro promete superação na reta final do campeonato Depois da derrota no clássico com o Atlético-MG, o Cruzeiro perdeu a liderança do Brasileirão para o Fluminense. Apesar disso, o time mineiro segue firme na luta para ser o campeão. E, para chegar ao título, promete superação nesta reta final de campeonato.