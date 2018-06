Cruzeiro quer engatar 2ª vitória seguida e Sassá exibe ansiedade pelo 1º gol

Em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fez o último treino neste sábado para encarar o Sport, às 11h deste domingo, no Mineirão, em partida válida pela quinta rodada da competição.

O objetivo do time do técnico Mano Menezes, que teve uma rara semana cheia de trabalho para organizar a equipe tática e tecnicamente, é engatar boa sequência a partir de agora para subir na tabela. Atualmente é o 14º colocado, com quatro pontos. O clube pernambucano é o oitavo, com sete.

Em entrevista coletiva neste sábado, o atacante Sassá falou sobre a expectativa de fazer seu primeiro gol no Brasileirão deste ano e ajudar a equipe a conquistar os três pontos em casa.

"Tenho na minha cabeça que quanto mais jogos, mais oportunidades terei de marcar. Precisava de uma sequência para engrenar de vez no Cruzeiro e graças a Deus isso aconteceu e os gols começaram a sair. Esperamos fazer um grande jogo e poder ganhar a partida que será fundamental para a nossa competição", declarou Sassá, que balançou as redes em outros torneios nesta temporada.

A matinê preparada no Mineirão terá duas festas. Uma em comemoração ao Dia das Mães, com ações preparadas pelo Cruzeiro. Outra em homenagem ao Sport, que completa 113 anos de história neste domingo, dia 13.