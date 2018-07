Cruzeiro quer manter embalo no Brasileirão contra equipe do Goiás

Embalado na liderança isolada do Brasileirão, o Cruzeiro volta a campo neste domingo, quando visita o Goiás, a partir das 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mesmo fora de casa, o time mineiro quer aproveitar a chance de manter a confortável vantagem na primeira colocação.

O Cruzeiro, no entanto, sofreu um duro golpe às vésperas de confronto com o Goiás pela 17ª rodada do campeonato. O volante Tinga teve confirmada fratura na tíbia e fíbula da perna direita, após choque no treino na sexta-feira. E a missão do técnico Marcelo Oliveira será elevar novamente o moral do grupo.

Apesar de o volante não ter atuado como titular nos últimos jogos, o fato abalou o grupo, pois Tinga é considerado "uma liderança" pelos companheiros. Segundo Marcelo Oliveira, a "fatalidade" acabou com o clima "agradável" que reinava no Cruzeiro por causa da vitória sobre o Grêmio na quinta-feira.

Além de reanimar os jogadores, o técnico pode ter que fazer mudanças no time que entrará em campo no Serra Dourada. O lateral Mayke e o volante Henrique deram sinais de desgaste na última partida e podem ser poupados por Marcelo Oliveira, o que abriria espaço para Ceará e Nilton entre os titulares.

Uma mudança já confirmada é a saída do meia Ricardo Goulart, artilheiro do Brasileirão com nove gols, que está com dores musculares e será poupado. Assim, Marcelo Oliveira deve colocar Júlio Baptista para fazer dupla com Everton Ribeiro no meio-de-campo cruzeirense.

O treinador também afirmou esperar que o adversário traga "muitos problemas" para seu time e lembrou que o clima "muito seco" de Goiânia aumenta o desgaste durante o jogo. "Os jogadores que não estão acostumados sentem um pouquinho", avisou Marcelo Oliveira.