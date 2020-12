Cruzeiro quer manter vivo o sonho de acesso contra o embalado Avaí

O Cruzeiro não pode pensar mais em tropeçar se quiser manter vivo o sonho do acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Por isso, só a vitória interessa na partida desta sexta-feira, contra o Avaí, às 20h15, no estádio da Ressacada, pela 30.ª rodada da Série B.

Apesar de estar invicto há cinco jogos, o Cruzeiro ainda segue distante do G-4, aparecendo na décima colocação, com 39 pontos. Por outro lado, o Avaí vem embalado por duas vitórias seguidas fora de casa e pode até entrar no grupo de acesso. O time é o sétimo colocado, com 43 pontos.

Mesmo atuando em casa, o Avaí deve ter uma formação mais cautelosa em relação ao time que ganhou do Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em São Luís. De volta após cumprir suspensão automática, o volante Leandrinho entra no lugar do atacante Rômulo, lesionado.

O técnico Claudinei Oliveira ainda vai fazer duas mudanças. O goleiro Lucas Frigeri e o zagueiro Alemão retornam após cumprirem suspensão nas vagas de Gledson e Alan Costa, respectivamente. Esse último é desfalque porque recebeu o terceiro amarelo.

"A chegada do Claudinei, acho que deu um ar positivo para o grupo. Muitos já trabalharam com ele, e essas duas vitórias dão uma paz para trabalhar, nos deixam colados no G4, mas podemos mais", disse o lateral-direito Edilson, que vai reencontrar o Cruzeiro, clube que defendeu de 2018 a 2020.

Sem muito tempo para treinar depois do empate com o CSA, por 1 a 1, em Belo Horizonte, na última terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari vai procurar mexer o menos possível na equipe titular do Cruzeiro.

Na lateral esquerda, Patrick Brey entra no lugar de Matheus Pereira, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o volante Adriano retorna após cumprir suspensão e Jadson deixa o time. Existia a expectativa de que Giovanni recebesse uma oportunidade após a boa atuação contra o CSA, mas Felipão ainda não vê o meia pronto para jogar os 90 minutos.

"Temos que ir por etapas com o Giovanni, ir colocando devagar, para que ele tenha condições de atuar por mais tempo. Futuramente vamos ter a possibilidade de dar a ele mais minutos", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X CRUZEIRO

AVAÍ - Lucas Frigeri; Edilson, Alemão, Betão e Iury; Jean Martim, Leandrinho, Pedro Castro e Valdívia; Getúlio e Gastón Rodriguez. Técnico: Claudinei Oliveira.

CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Patrick Brey; Adriano, Jadsom Silva e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e William Pottker. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

HORÁRIO - 20h15

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).