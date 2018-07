Cruzeiro quer quebrar tabu para se manter na liderança

O técnico celeste, Celso Roth, confirmou que o jogo terá a estreia do zagueiro Rafael Donato. Ele entrará na vaga de Mateus, que está suspenso, com Léo mais uma vez improvisado na lateral. Roth, porém, não revelou se já tem uma decisão entre os volantes Tinga ou William Magrão para compor o meio de campo titular.

Lesionado, Tinga ficou no banco contra o Figueirense, na quinta rodada, e substituiu Magrão no segundo tempo contra o Vasco, no último sábado, mas teve participação decisiva ao deixar Anselmo Ramon - que também havia entrado no segundo tempo - livre para marcar o terceiro do Cruzeiro e sacramentar a vitória celeste.

Para ele, independentemente de começar jogando ou reforçar a equipe ao longo da partida, o importante é contribuir para um bom resultado. "Jogadores que têm entrado no decorrer do jogo às vezes têm decidido a partida. Para começar a ter a cara de um time vencedor tem que saber que todos os jogadores que estão no plantel tem condições de atuar e ajudar", afirmou o volante.