Cruzeiro quer reação para manter folga na liderança em Curitiba

Com apenas três pontos conquistados nas últimas três partidas que disputou, o Cruzeiro encara o Coritiba, nesta quarta-feira, com a missão de se recuperar para tentar manter a folga na liderança do Campeonato Brasileiro. O desafio, porém, é conseguir a vitória fora de casa, a partir das 19h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

Em excelente fase, o jovem meia-atacante Alisson está vetado para o jogo desta quarta-feira por causa de uma lesão na coxa esquerda, que também deve tirá-lo da partida contra o Sport, sábado, no Recife. O técnico Marcelo Oliveira não revelou quem será o substituto do garoto de 21 anos, escolha que deve ficar entre Willian e Dagoberto.

Apesar de a produção do zagueiro Dedé ter caído nas últimas partidas, Marcelo Oliveira confirmou que ele "vai jogar" e que "o resto do time" será resolvido antes do confronto. "As dúvidas que ocorrem quando os jogos são muito acirrados ficam mais por conta da recuperação dos jogadores. A gente praticamente não treina porque não dá tempo", disse o técnico.

Marcelo Oliveira também descartou a intenção de o time entrar em campo com "sentimento de resposta", por causa da derrota para o arquirrival Atlético-MG no domingo. "Tenho o sentimento de seguir o caminho e pontuar. Temos ainda uma margem muito bacana de pontuação e vamos recuperar nesse jogo", salientou.

A derrota para Atlético-MG impediu o Cruzeiro de abrir vantagem sobre o segundo colocado São Paulo. Mesmo assim, segue tranquilo na liderança, com sete pontos de frente (49 a 42). Mas a ordem no elenco cruzeirense é voltar a vencer nesta quarta-feira, para não dar esperança aos adversários na busca pelo título.

ALEX RETORNA

Já o Coritiba, que ocupa a 17.ª colocação com 23 pontos, tem a volta de Alex, que cumpriu suspensão. Em entrevista a uma rádio carioca, o craque disse que deixará o clube no final do ano e deve jogar no exterior. O técnico Marquinhos Santos também conta com a volta de Zé Eduardo, suspenso.

Por outro lado, Robinho, que cumpre suspensão, e Hélder, que por motivo contratual não enfrenta seu ex-time, ficam fora da equipe. O zagueiro Wellintom, lesionado, também fica fora da partida e Luccas Claro deve ocupar a sua vaga.

Segundo o atacante Joel, autor de dois gols contra o São Paulo, a vitória contra os paulistas devolveu a confiança à equipe para enfrentar o líder. "O jogo vai ser difícil, assim como foi diante do São Paulo, e temos que encarar com a maior atenção possível. Aquela partida mostrou que temos condições de enfrentar qualquer time brasileiro", disse.