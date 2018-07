Cruzeiro quer recuperar a liderança contra o Vitória Depois da derrapada na última rodada, o Cruzeiro volta a campo neste sábado modificado com a esperança de recuperar no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a liderança do Campeonato Brasileiro em cima do Vitória. A derrota para o Grêmio na última quarta-feira fez com que o time permanecesse com 25 pontos e fosse ultrapassado pelo Botafogo, mas a diferença de apenas um ponto para o atual líder mantém a expectativa celeste de retomar a ponta da tabela de classificação.