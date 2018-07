Cruzeiro quer repetir últimas atuações para engrenar e evitar liderança do Grêmio

Embora não tenha engrenado uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro espera repetir suas últimas duas atuações para enfrentar o embalado Grêmio nesta segunda-feira, às 20 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela oitava rodada.

No domingo anterior, com alguma tranquilidade, a equipe mineira superou o Atlético Goianiense em casa, por 2 a 0. E, na quarta-feira, apesar da derrota frente ao líder Corinthians, os jogadores aprovaram a atuação e garantiram que ela pode servir de exemplo.

"O Grêmio tem uma equipe que vive um bom momento, mas esperamos fazer um ótimo jogo, como fizemos contra o Corinthians", disse o atacante Alisson. "Nós temos que fazer valer o momento, para fazer um grande jogo como foi contra o Atlético-GO."

Um triunfo cruzeirense nesta segunda-feira, aliás, evitaria que o Grêmio assumisse a liderança da competição - tem 18 pontos, dois atrás do Corinthians - e faria o Cruzeiro, atualmente com dez, dar um importante salto na tabela.

Mas, para isto, o time do técnico Mano Menezes precisará superar o desfalque do volante Henrique, recuperando-se de um corte na perna direita. Lucas Romero, assim, ganha a posição. No ataque, por sua vez, Rafinha, Alisson, Rafael Sóbis e Ramón Ábila disputam duas vagas.