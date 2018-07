Cruzeiro quer retribuir confiança da torcida Empolgado com o apoio da torcida cruzeirense, que demonstrou grande entusiasmo no empate com o Avaí deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco da equipe mineira prometeu esforço para reverter a derrota de 2 a 0 sofrida no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o São Paulo. O jogo decisivo será na quarta-feira, no Morumbi.