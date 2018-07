Cruzeiro quer superar tabu para se manter na liderança

O time celeste entra em campo com pelo menos um desfalque confirmado. O lateral-direito Mayke será poupado pelo técnico Marcelo Oliveira por causa de desgaste físico e nem embarcou para o Rio Grande do Sul. "Vai jogar o Ceará", adiantou o treinador. Segundo ele, a sequência de jogos no Brasileirão e na Copa do Brasil exige muito dos atletas e é preciso "entrosamento com o departamento físico e o departamento fisiológico também" para definir quem tem condições de atuar.

O técnico ressaltou ainda que o desgaste muscular, que já o levou a deixar o volante Nilton de fora do confronto contra o Criciúma, na 12.ª rodada, atinge ainda "um outro jogador da defesa". "É o Bruno (Rodrigo). A gente pode detectar isso através dos exames, das imagens. Mas não seria o ideal trocar dois jogadores de uma defesa que vem jogando muito bem", avaliou.

Enquanto Mayke é poupado, o time recebe de volta o armador Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na última rodada - empate sem gols com o Santos.