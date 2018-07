Cruzeiro quer uma vitória na comemoração do título Brasileiro

Com a festa armada para receber a taça de bicampeão do Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Fluminense, neste domingo, 7, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 38.ª e última rodada da competição com uma série de desfalques. A intenção da equipe é a de encerrar o ano com uma vitória e comemorar oficialmente o título diante de seu torcedor.

Para isso, apesar dos desfalques, o técnico Marcelo Oliveira pede dedicação total aos que entrarem em campo. O treinador sabe que não contará com o zagueiro Dedé, o lateral-direito Ceará, os volantes Tinga e Henrique, e o meia Alisson.

Marcelo Oliveira também pode ficar sem o goleiro Fábio, com dores no tornozelo direito. Mesmo com os desfalques, o time entrará em campo com uma formação forte composta pelos atacantes Ricardo Goulart e Marcelo Moreno, além do armador Everton Ribeiro, eleito o melhor jogador do Brasileirão.