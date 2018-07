Cruzeiro quer usar sequência em Belo Horizonte para se afastar de vez da degola

A vitória sobre o Figueirense no último fim de semana tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas a luta contra o descenso está longe do fim, afinal o time é o 16º colocado, com a mesma pontuação, inclusive, do 17º, o Vitória. Para tentar minimizar o sufoco, o time quer aproveitar a sequência de três jogos em Belo Horizonte, ampliando o seu bom momento, com uma invencibilidade de quatro partidas.

"Conforme você vai vencendo, a confiança volta. É isso que está acontecendo com nossa equipe. São quatro partidas sem derrota e a confiança vai crescendo mais. Temos que entender que jogo após jogo precisamos vencer e somar pontos. Domingo temos outra decisão com o Santa Cruz, dentro de casa, precisamos vencer para pensar em coisas boas na competição", disse Lucas.

O Cruzeiro vai enfrentar o Santa Cruz no próximo domingo, no Mineirão. Depois, terá pela frente o América Mineiro, em 8 de setembro, e o Botafogo, no dia 11, no Independência e no Mineirão, respectivamente. Para Lucas, após triunfar fora de casa, é hora de o Cruzeiro embalar de vez.

"Quando você vence um jogo fora de casa, você traz todo um ambiente positivo pra dentro de casa e quer vencer mais. A tendência é que isso aconteça. A gente vem de um bom resultado contra o Figueirense e quer vencer em casa, pra ter duas vitórias seguidas, somar seis pontos e começar a deixar aquela zona desconfortável", completou.

Para isso, porém, o Cruzeiro terá que melhorar o seu desempenho como mandante, afinal, só venceu dois dos dez jogos que fez em casa, tendo somado apenas dez pontos nesses compromissos.