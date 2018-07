Cruzeiro quer vencer o Guarani para curar a ressaca

O técnico Adilson Batista, que teria recusado um convite do Palmeiras para continuar na Toca da Raposa, quer agora provar que sua equipe tem qualidade para disputar o título do Brasileirão.

O treinador não poderá contar com o zagueiro Leonardo Silva e o meia Roger, ambos suspensos. O volante Fabrício, com dores na coxa direita, foi vetado pelo departamento médico. Outra ausência é o armador Gilberto, convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

No meio de campo, Fernandinho deverá ser o camisa 10 e Fabinho, o titular na marcação. Gil e Thiago Heleno formarão a dupla de zaga. A dúvida era em relação ao lateral-direito Jonathan, lesionado na coxa esquerda. Se não der para ele, Elicarlos será o titular.