Tentativa de invasão à cabine de rádio em Londrina x Cruzeiro gera confusão com polícia e atletas

O narrador Osvaldo Reis (Pequetito), que acompanha os jogos do Cruzeiro para a rádio Itatiaia, viveu momentos de tensão na partida entre o time mineiro e o Londrina, no Estádio do Café, em confronto pela Série B, na terça-feira. Ao narrar com emoção o gol da virada do líder da competição no fim da partida, Pequetito foi xingado por torcedores do Londrina e a cabine de rádio onde estava ele e outros funcionários sofreu tentativas de invasão.

Jogadores e membros da comissão técnica do Cruzeiro foram ao local tentar defender o radialista, e policiais militares tentaram intervir, com uso de gás, gerando confusão. O locutor foi acusado de ter acenado no momento do gol de forma provocativa, mas ele negou o gesto.

"É gol, é gol, é gol... É do Cruzeiro, gol de líder, gol de quem volta para a Série A", bradou Pequetito no segundo gol do time mineiro, quando a imagem que transmitia sua narração foi interrompida bruscamente. O narrador afirmou que a cabine foi alvo de muitos objetos arremessados e que um outro funcionário protegeu a área e evitou uma confusão ainda maior.

"A gente passou por uns momentos difíceis aqui. A gente foi agredido verbalmente, teve arremesso de coisas aqui na cabine. Mas estamos bem aqui ainda. Agradeço aos jogadores que tentaram vir aqui nos dar um apoio, graças a Deus colocaram um banquinho e eles não puderam entrar senão poderia ter acontecido o pior", disse o narrador, em vídeo, após a confusão.

O árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, apenas relatou de forma breve o episódio na súmula do jogo. "Informo que após o término da partida, enquanto a equipe visitante, cruzeiro ec, dirigia-se para seu vestiário, alguns jogadores da equipe se dirigiram ao portão que dá acesso as cabines de transmissão, necessitando serem contidos pelas forças de segurança (seguranças e policiamento).

O Cruzeiro segue confortável na liderança da Série B e já está na contagem regressiva para retornar à primeira divisão do futebol brasileiro. Já o Londrina tomou um balde de água fria. A equipe paranaense é a primeira fora do G-4 e, com o empate, poderia diminuir a distância do quarto colocado Vasco, que também perdeu na rodada, para cinco pontos.