Cruzeiro reage após levar gol no início, faz 4 e amplia crise no Fluminense

O Fluminense até teve um início promissor neste domingo. Abriu o placar, jogava bem e dava a impressão de que poderia encerrar o incômodo jejum de vitórias. Mas, a partir da metade do primeiro tempo, o Cruzeiro obteve impressionante virada e venceu o adversário por 4 a 2, no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado derrubou o técnico Levir Culpi. O Tricolor agora já pensa em um nome para ser seu comandante na próxima temporada.

O bom resultado praticamente garante o time mineiro na primeira divisão: está no agora com 44 pontos e se vê seis à frente do Internacional, que voltou a encabeçar a zona de rebaixamento. Já o Fluminense permanece com 48, em nono lugar, e está cada vez mais distante da zona de classificação à Copa Libertadores.

Na próxima rodada, em 15 de novembro, o Fluminense recebe o Atlético-PR no Maracanã, em duelo direto por uma vaga na Libertadores. Já o Cruzeiro encara o Sport, no dia seguinte, na Ilha do Retiro.

O Fluminense entrou em campo neste domingo muito pressionado. A equipe não vencia há cinco partidas - foram três derrotas e dois empates - e, assim, o técnico Levir Culpi fez algumas mudanças: Edson ganhou a vaga do suspenso Pierre, enquanto o argentino Aquino entrou no lugar de Douglas. Foi o primeiro jogo do meia como titular e apenas o segundo pelo time carioca.

Já Mano Menezes manteve algumas alterações realizadas durante a eliminação da Copa do Brasil. Como no empate sem gols com o Grêmio na última quarta-feira, Lucas Romero seguiu improvisado na lateral e William permaneceu como titular, deixando Ramón Ábila no banco. Robinho, lesionado, sequer foi relacionado. E Bryan ganhou a vaga do poupado Edimar.

Mesmo com a necessidade da vitória, o Fluminense começou em ritmo lento. O sistema defensivo se atrapalhava na saída de bola e tinha dificuldade para trocar passes. Arrascaeta, por outro lado, jogando mais centralizado, distribuía o jogo. O bom lampejo inicial do Cruzeiro, contudo, durou pouco.

Praticamente no primeiro ataque do Fluminense, aos seis minutos, Cícero arriscou de fora e Rafael fez boa defesa. O lance despertou o time carioca. Mais calma, a equipe colocou a bola no chão, aumentou a troca de passes e passou a dominar a partida.

O gol, assim, não demorou a sair. Aos nove, após bola perdida no meio-campo do Cruzeiro, Richarlison recebeu, deu belo drible nos dois zagueiros e finalizou com precisão. As equipes ainda se reajustavam quando, dois minutos depois, em rápido contragolpe, o próprio atacante dominou na esquerda, bateu rasteiro e quase ampliou. A bola saiu por pouco.

Em desvantagem, precisando da vitória para livrar-se do rebaixamento, o Cruzeiro aumentou a pressão. Chegava sem grande organização, sobretudo em chutes de longe, mas mantinha a posse de bola. E, aos 25, após bela troca de passes, Rafael Sóbis recebeu dentro da área, acertou o ângulo e empatou o duelo.

O panorama seguiu similar após o gol. O Cruzeiro mantinha o domínio e arriscava de fora. Alisson, assim, exigiu boa defesa de Júlio César. Arrascaeta também chutou com perigo no lance seguinte, mas a bola desviou na zaga e saiu. Acuado novamente, sem conseguir trocar passes, o Fluminense ainda perdeu Richarlison, que sentiu lesão após disputa com Ariel Cabral. Magno Alves entrou em seu lugar.

E, aos 44, coroando o bom desempenho no primeiro tempo, o Cruzeiro chegou à virada. William, grande aposta de Mano Menezes para o duelo, aproveitou cruzamento de Alisson e cabeceou no ângulo, com perfeição.

Mas o início do segundo tempo foi ainda mais devastador ao Fluminense. E, com menos de cinco minutos, o time mineiro liquidou o confronto. Primeiro Arrascaeta roubou a bola de Edson, carregou e, de longe, acertou o canto. E, aos 4, Alisson recebeu dentro da área e bateu rasteiro. O jogo que se iniciara difícil se transformava em uma contundente vitória do Cruzeiro.

Levir ainda tentou mudar o panorama e colocou Danilinho, no lugar do apagado Aquino, e Marcos Junior, no de Wellington. O Fluminense ainda descontou nos acréscimos, mas o Cruzeiro apenas administrou e consolidou a importante vitória.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 4 x 2 FLUMINENSE

CRUZEIRO - Rafael; Lucas Romero, Léo, Bruno Rodrigo e Bryan; Henrique, Ariel Cabral e Arrascaeta (Alex); Rafael Sobis, Alisson (Bruno Nazário) e William (Ramón Ábila). Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE - Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Edson, Cícero, Gustavo Scarpa e Aquino (Danilinho); Wellington (Marcos Junior) e Richarlison (Magno Alves). Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Richarlison, aos 9, Rafael Sobis, aos 25, e William, aos 44 minutos do primeiro tempo; Arrascaeta, a 1, Alisson, aos 4, e Magno Alves, aos 47 do segundo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha-GO.

CARTÕES AMARELOS - Alisson e Lucas Romero (Cruzeiro); Aquino (Fluminense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).