Cruzeiro reage e busca empate com o Avaí no Mineirão

Cruzeiro e Avaí empataram por 2 a 2, neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo de dois tempos distintos. Em um, o Avaí abriu 2 a 0, enquanto no outro a equipe da casa reagiu para empatar. Com o resultado, ambas os times chegaram a quatro pontos na competição nacional.

Veja também:

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

Depois de um sonolento início de primeiro tempo, o cenário da partida começou a mudar num lance sem bola. Aos 18 minutos, o zagueiro Leonardo Silva manteve sua frequência de expulsões. Com uma entrada em Davi, recebeu o cartão vermelho e deixou o Cruzeiro com um jogador a menos.

O Avaí animou-se e, mesmo jogando fora de casa, foi para cima do Cruzeiro. Aos 25 minutos, Pará recebeu passe de Caio, fez fila na área do Cruzeiro e bateu no cantinho esquerdo de Rafael. Um belo gol em sua estreia com a camisa do Avaí.

Aos 45 minutos, o Avaí fez o segundo. Roberto recebeu passe na grande área e deu um toquinho com categoria por cima do goleiro Rafael. O primeiro tempo terminou com 2 a 0 para o Avaí no placar e uma sonora vaia da torcida do Cruzeiro contra o técnico Adilson Batista.

No segundo tempo, porém, o Cruzeiro, mesmo com um jogador a menos, buscou a reação. Logo aos 8 minutos, Wellington Paulista recebeu passe na medida de Thiago Ribeiro e desviou para o fundo da rede de cabeça.

O lance acordou a torcida no Mineirão. Animado, o Cruzeiro empatou logo na sequência. Gilberto driblou Zé Carlos e sofreu falta na grande área. O goleiro do Avaí foi expulso e, aos 17 minutos, Wellington Paulista cobrou a penalidade máxima forte e no meio do gol. O goleiro Renan escolheu o canto e não conseguiu defender.

Aos 23 minutos, Henrique marcou em posição legal, mas o bandeira Antônio Gomes Filho anulou o terceiro gol do Cruzeiro. O time mineiro até tentou a virada em seguida, mas sempre foi atrapalhado pela má pontaria de seus jogadores.

Cruzeiro - Rafael; Elicarlos (Guerrón), Gil, Leonardo Silva e Diego Renan (Thiago Heleno); Fabrício, Henrique, Marquinhos Paraná e Gilberto (Fernandinho); Thiago Ribeiro e Wellington Paulista. Técnico: Adilson Batista.

Avaí - Zé Carlos; Emerson Nunes (Gabriel), Rafael e Emerson; Patric, Marcinho Guerreiro, Rudnei, Caio e Pará (Hego); Davi (Renan) e Roberto. Técnico: Péricles Chamusca.

Gols: Pará, aos 25, e Roberto, aos 45 minutos do 1.º tempo; Wellington Paulista, aos 8 e aos 17 do 2º.

Cartões amarelos: Rudnei (Avaí) e Thiago Ribeiro (Cruzeiro).

Cartões vermelhos: Leonardo Silva (Cruzeiro) e Zé Carlos (Avaí).

Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (RS).

Público: 8.115 pagantes.

Renda: R$ 67.363,94.

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).