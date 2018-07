Cruzeiro recebe a Chapecoense para manter embalo e se afastar da zona da degola

O Cruzeiro receberá a Chapecoense neste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31.ª rodada, na tentativa de chegar ao quarto jogo consecutivo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e assim seguir tomando distância da zona de rebaixamento.

O time mineiro vem de uma sequência de duas vitórias e um empate. A igualdade da última quinta-feira foi um 0 a 0, fora de casa, contra o líder Palmeiras. Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes foi a 37 pontos e ocupa a 12.ª colocação, a quatro pontos de distância do grupo da degola.

Para a partida, Mano Menezes contará com a volta do zagueiro Manoel, que cumpriu quatro jogos de suspensão por ter agredido o atacante Chavez, do São Paulo, em duelo válido pela 25.ª rodada do Brasileirão. Outro que volta de gancho é o lateral-esquerdo Edimar.

A única baixa fica por conta do lateral-direito Ezequiel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida. Lucas, que chegou a ser titular no início da temporada, ganhará nova chance na equipe.