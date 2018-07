Cruzeiro recebe a Ponte Preta pressionado pelo rebaixamento no Brasileirão

O Cruzeiro encara a Ponte Preta neste sábado, às 21 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29.ª rodada, pressionado por estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time mineiro entrou para a degola após a vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Coritiba, na última quinta-feira.

Com o resultado, o Cruzeiro agora ocupa a 17.ª colocação com os mesmos 33 pontos da equipe colorada, mas tem saldo de gols inferior (-5 a -6). Apesar da péssima posição, os jogadores da equipe preferem olhar os resultados da abertura da rodada com otimismo.

"É um jogo importantíssimo. Os resultados iniciais da rodada nos ajudaram. Fazendo a nossa parte, vamos conseguir passar algumas equipes na tabela. É mais uma partida dentro de casa e espero que a torcida possa comparecer para nos ajudar a conquistar mais uma vitória", pontuou o atacante Rafael Sóbis.

O Cruzeiro vem de vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. Caso some mais três pontos, o time de Minas Gerais pode terminar a rodada na 14.ª colocação. Se conseguir uma goleada pode até ultrapassar o São Paulo, que é o 13.º e o Coritiba, 12.º.

Para a partida, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o volante Ariel Cabral, que recebeu o terceiro cartão amarelo, com o zagueiro Manoel, que cumprirá o terceiro dos quatro jogos de suspensão, e com o meia Arrascaeta, convocado para a seleção do Uruguai.

No setor defensivo, Léo segue ao lado de Bruno Rodrigo. No meio de campo, Lucas Romero entra na marcação e Rafinha terá nova chance na armação das jogadas, entre Rafael Sóbis e Robinho. Na frente o escalado é Ramón Ábila.