Cruzeiro recebe a taça no 'jogo da festa' contra Bahia

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro prepara mais uma festa para este domingo no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde receberá a taça pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2013. E, mesmo com o título já garantido quatro rodadas antes do fim da competição, o técnico Marcelo Oliveira vai escalar o time com força total para receber o Bahia a partir das 17 horas, pela 37.ª e penúltima rodada, diante dos mais de 50 mil torcedores que já garantiram seus ingressos.

A equipe que entrará em campo será quase toda titular, com exceção de Souza. Ele entrará na vaga do volante Nilton, que sofreu uma contusão na panturrilha e não poderá disputar o "jogo da taça". Mas o Cruzeiro terá de volta Bruno Rodrigo na defesa. Ele havia dado lugar a Léo nos últimos compromissos por causa de uma lesão na coxa esquerda, mas está recuperado e sua presença foi confirmada pelo treinador.

Marcelo Oliveira também adiantou que escalará novamente Dagoberto e Borges no ataque celeste depois de a dupla ter sido poupada no jogo contra o Vasco no último sábado. "Era necessário dar um descanso, era necessário observar alguns jogadores, tínhamos essa possibilidade e fizemos", disse o técnico. "(Mas) eu retornei com o Dagoberto, o Borges e o Bruno (Rodrigo), que melhorou a sua condição. Na ausência do Nilton, um jogador que tem um poder de marcação, resolvi dar oportunidade ao Souza, que jogou bem contra a Ponte Preta, tem treinado bastante e é uma forma também de a gente avaliá-lo mais ainda", afirmou.