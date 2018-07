Cruzeiro recebe o Botafogo em busca da quarta vitória consecutiva no Brasileirão

O Cruzeiro recebe o Botafogo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em busca da quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Apesar do bom momento, somar três pontos é fundamental para o time mineiro se garantir fora da zona de rebaixamento ao término desta 24.ª rodada.

A equipe do técnico Mano Menezes conseguiu três importantes resultados nas últimas partidas contra adversários que também lutam para fugir da degola. Bateu o Figueirense por 2 a 1, fora de casa, depois venceu o Santa Cruz por 2 a 0, em casa, e na última quinta-feira derrotou o América-MG por 2 a 0.

Os resultados levaram o Cruzeiro aos 29 pontos, a dois de distância do grupo do rebaixamento. O time mineiro também está com um bom retrospecto quando atua em casa. Desde que Mano Menezes assumiu a equipe, fez dois jogos no estádio Independência e um no Mineirão, com duas vitórias e um empate.

Mano Menezes, no entanto, evita o discurso otimista e pede atenção aos jogadores, pois ainda o cenário não é dos melhores. "No futebol o último ganha do primeiro todo ano. A gente tem que ter cuidado mesmo, a gente tem que olhar para essa situação. Se sairmos, vamos poder falar de outras ambições, mas com essas condições", falou o treinador.

Em campo, a tendência é que Mano Menezes faça apenas uma alteração em relação ao time que venceu o América-MG na última rodada. O atacante Rafael Sóbis retorna ao time após cumprir suspensão na vaga de Rafinha.