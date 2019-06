Cruzeiro recebe o Corinthians e tenta encerrar sequência de 7 jogos sem vencer

Animado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, depois de vencer o Fluminense nos pênaltis, mas em má fase, o Cruzeiro entra em campo neste sábado, às 19 horas, para enfrentar o Corinthians no Mineirão com a missão de encerrar um jejum de jogos sem vencer.

A última vitória do time mineiro foi em 5 de maio, quando bateu o Goiás por 2 a 1, pela terceira rodada do torneio. Depois disso, os comandados de Mano Menezes, surpreendentemente, tiveram uma queda considerável no desempenho e não triunfaram mais. Com a campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é só o 15º colocado, com sete pontos.

O que dá um pouco de alento aos torcedores é que as últimas duas apresentações, mesmo sem vitória, contra São Paulo (1 a 1) e Fluminense (2 a 2) mostraram uma melhora no rendimento. Além disso, o retrospecto recente positivo diante do Corinthians também pode animar.

A última derrota para o Corinthians foi no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, quando o time paulista fez 2 a 0. Depois disso, o Cruzeiro enfrentou o rival de São Paulo três vezes e venceu todas. Dois destes duelos foram pela final da Copa do Brasil de 2018 e terminaram em 2 a 1 a favor dos mineiros, que faturaram o bicampeonato do torneio.

"O jogo contra o Fluminense foi de muito aprendizado para a nossa equipe. Agora estamos mais maduros e cascudos", garantiu o atacante Sassá, que tem grande chance de começar entre os titulares, já que Fred, com um incômodo na coxa, dificilmente jogará "Estou preparado. Tem que fazer gol. O que importa para atacante é fazer gol", disse Sassá.

Fred, que deixou o campo mais cedo na última partida contra do Fluminense, não teve lesão constatada na coxa direita. No entanto, os exames de imagens mostraram que o jogador tem um edema no local. Assim, é muito improvável que jogue neste sábado.

O lateral-direito Edilson, que ficou de fora dos últimos três jogos em razão de um estiramento na panturrilha direita, iniciou o trabalho de transição no campo e ainda não está pronto para voltar. Na outra lateral, deve continuar Dodô pois Egídio trata uma virose.