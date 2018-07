Cruzeiro recebe o Coritiba em briga direta contra o rebaixamento no Brasileiro O Cruzeiro recebe o Coritiba neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 20.ª rodada, em briga direta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time mineiro está na degola, com dois pontos a menos do que a equipe paranaense, que está fora.