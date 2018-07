Cruzeiro recebe o Goiás para se distanciar da zona de rebaixamento

No discurso para os jornalistas, o técnico Vanderlei Luxemburgo tenta se mostrar otimista e projeta a equipe na zona de Libertadores em alguns jogos. "Se você falar muito em Z4, a gente vai começar a ver a zona de rebaixamento mais perto. Mais duas vitórias e a gente avança em direção para brigar pelo G4. O Palmeiras venceu partidas seguidas, estava lá embaixo e está perto do G4. Tem que ter calma no Campeonato Brasileiro", disse.

Para colocar em prática seu plano, o treinador terá de superar dois desfalques na partida deste domingo. O zagueiro Paulo André e o volante Willians levaram o terceiro cartão amarelo e não jogam.

Na zaga, Luxemburgo aguarda pela recuperação de Bruno Rodrigo, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no jogo contra o Atlético-PR, há duas rodadas. Caso ele continue fora, Léo começará entre os titulares. No meio-campo, Charles será o substituto.

A boa notícia é o retorno do lateral-esquerdo Mena, que volta ao time depois de ter conquistado o título da Copa América com a seleção chilena. O jogador participou do trabalho desta sexta-feira e está à disposição do treinador, que não confirmou se ele ganhará a vaga de Fabrício.