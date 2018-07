Cruzeiro receberá homenagem do governador de Minas Gerais

BELO HORIZONTE - A festa no Cruzeiro pelo título brasileiro de 2013 não para. Nesta quarta-feira, os campeões nacionais receberão uma homenagem do governador de Minas Gerais, Antônio Augusto Anastasia, no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, em Belo Horizonte, às 14 horas.

As homenagens seguirão até a quinta-feira, quando o clube será recebido na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais às 16 horas. No último domingo, os jogadores levantaram a taça do Brasileirão diante da torcida na derrota por 2 a 1 para o Bahia, no Mineirão.

Com campanha irretocável, o Cruzeiro conquistou o título brasileiro de 2013 com quatro rodadas de antecedência. Apesar das homenagens, o time mineiro ainda precisa se preparar para a última rodada do campeonato, já que no sábado enfrentará o Flamengo às 17 horas, no Maracanã.