Cruzeiro divulga elenco para 2022 sem goleiro Fábio, que terá de revisar contrato

O ano de 2022 começou oficialmente para o Cruzeiro nesta terça-feira, com a reapresentação do elenco, o primeiro dia de trabalho do técnico Paulo Pezzolano e a divulgação do elenco que será utilizado pelo uruguaio. Entre os nomes, chamou a atenção a ausência do goleiro e ídolo Fábio. Ele se reunirá com a diretoria para revisar o contrato recém-renovado.

"Esse é o elenco que se apresenta para o futebol masculino em 2022", divulgou o Cruzeiro com uma lista de 23 anos. Nela, além da ausência do nome de Fábio, também não constavam os reforços Jailson e Fernando Neto.

"Fábio tem reunião com a diretoria hoje à noite (terça-feira) para definir sua situação contratual. A mesma pendência existe com Jailson e Fernando Neto."

Sidnei, João Paulo, Maicon, Edu e Pedro Castro, os novos reforços, foram confirmados. O Cruzeiro ainda anunciou as contratações do zagueiro Mateus Silva e o atacante Waguininho. Ambos assinaram até o fim do ano.

Em seu primeiro dia de trabalho em Belo Horizonte, o técnico uruguaio Paulo Pezzolano conheceu o novo grupo e as instalações do CT do Cruzeiro ao lado de seus comissão técnica e era só elogios à nova casa.

"As pessoas que estão trabalhando aqui são muito boas. As instalações também. Temos de trabalhar todos juntos, como uma família, para formar um time forte e conquistar os objetivos, voltar à primeira divisão, que é o que merece a instituição."