Cruzeiro relaciona 24 para encarar Joinville no último jogo do ano no Mineirão

"Estou indo para o banco com o coração feliz de estar com o meu grupo, vendo o torcedor gritar Cruzeiro, sentir o calor do jogo. Estou indo mais para sentir esta emoção de novo. Há dois, três meses disse que muitos estavam reclamando de concentrar. Para mim isso seria o sonho. Estou realizado. Vou com bastante confiança. O que acontecer para mim será gratificante e marcante", afirmou Dedé.

Além do zagueiro, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito no dia 5 de novembro de 2014, o time comandado pelo técnico Mano Menezes também conta com o retorno de três atletas que estavam no departamento médico: os atacante Joel e Allano e o meio-campista Gabriel Xavier.

O camaronês não entra em campo desde o empate do Cruzeiro com o Avaí, em julho, quando sofreu lesão na coxa direita. Allano está recuperado de torção no tornozelo esquerdo, e Gabriel Xavier foi liberado após curar um edema na parte posterior da coxa direita.

Por outro lado, Mano não pôde relacionar De Arrascaeta e Bruno Rodrigo. O meia uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Palmeiras, na rodada anterior, e cumpre suspensão automática. Já o zagueiro faz tratamento de uma lesão na coxa direita.

O jogo contra o Joinville, pela 37.ª rodada do Brasileirão, será o último do Cruzeiro diante de sua torcida em 2015, pois, na última rodada, o time encara o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

"É muito difícil falar da torcida. A do Cruzeiro é maravilhosa. Nos abraçou, veio com a gente até o final. Acredito que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e dar uma vitória na despedida em casa para a torcida cruzeirense", afirmou o meio-campo Willians.

Confira os atletas relacionados pelo Cruzeiro para enfrentar o Joinville:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais-direitos: Ceará, Fabiano e Mayke;

Zagueiros: Dedé, Manoel e Paulo André;

Laterais-esquerdos: Fabrício e Mena;

Meio-campistas: Alisson, Allano, Ariel Cabral, Charles, Gabriel Xavier, Henrique, Marcos Vinícius, Uillian Correia e Willians;

Atacantes: Joel, Leandro Damião, Marquinhos, Vinicius Araújo e Willian.