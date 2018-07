Cruzeiro relaciona força máxima em busca de marca

Com o título já garantido e em clima de festa, o Cruzeiro deverá ter força máxima para encarar o Fluminense neste domingo, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Oliveira não quis saber de antecipar as férias para os titulares. Isso porque o time mineiro ainda busca uma marca expressiva na competição.

Se vencer o Fluminense, o Cruzeiro terminará com a melhor campanha do Brasileirão desde que passou a ter 20 times. A equipe chegaria a 80 pontos, ultrapassando o São Paulo de 2006, que terminou com 78. Em caso de empate no domingo, os mineiros igualariam o número de pontos obtidos pelos paulistas há oito anos, mas com uma vitória a mais - 23 a 22.

"A possibilidade de atingirmos essa marca expressiva será um dos pontos que irei tratar na nossa palestra para o jogo contra o Fluminense e tenho certeza que os jogadores entenderão. Além disso, tem o profissionalismo e o fato de querermos nos apresentar como campeões para o Brasil todo. Espero que possamos fazer um grande jogo, com interesse, com concentração e brilhantismo, porque somos os detentores do título", disse Marcelo Oliveira.

Assim, o Cruzeiro só não terá no domingo nomes que foram vetados pelo departamento médico. Fora dos treinos de quinta e sexta, Fábio foi relacionado e pode atuar. O time deve entrar em campo com: Fábio (Rafael); Mayke, Manoel, Léo e Egídio; Nilton, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Willian; Marcelo Moreno.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael

Lateral-direito: Mayke

Laterais-esquerdos: Egídio, Samudio e Breno Lopes

Zagueiros: Alex, Léo e Manoel

Volantes: Eurico, Lucas Silva, Willian Farias e Nilton

Meias: Everton Ribeiro, Marlone, Júlio Baptista e Ricardo Goulart

Atacantes: Neilton, Judivan, Marcelo Moreno, Hugo Ragelli e Willian