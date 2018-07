Cruzeiro relaciona força máxima, mas pode poupar time

O Cruzeiro pode poupar alguns jogadores para enfrentar o ABC, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Marcelo Oliveira relacionou força máxima para o jogo, mas fez questão de fechar parte do treino tático deste terça-feira e esconder a escalação.

Os portões da Toca da Raposa só foram abertos à imprensa quando os jogadores já realizavam o tradicional rachão. O que se sabe é que Everton Ribeiro e Marcelo Moreno não participaram do treino e podem ser poupados. Os dois, porém, estão entre os relacionados.

"Teremos mais oito semanas com jogos quarta e domingo. Queremos que todos joguem, mas em algum momento teremos que fazer rodízio com o intuito de ter jogadores em melhor condição e com menos probabilidade de lesões", alega um dos preparadores físicos do Cruzeiro, Juvenilson de Souza.

A novidade na lista de relacionados é o zagueiro Bruno Rodrigo, que volta a ficar à disposição de Marcelo Oliveira depois de quatro meses afastado por conta de uma cirurgia no pé esquerdo.