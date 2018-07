Cruzeiro relaciona reforço e Atlético-MG poupa titulares antes de semifinal

Apresentado oficialmente nesta semana como reforço após ter deixado o Internacional de forma conturbada - foi expulso de campo após xingar e fazer gestos obscenos para os torcedores colorados no Beira-Rio durante uma partida da equipe -, Fabrício treinou bem nos últimos dias e poderá ser uma novidade no time comandado por Marcelo Oliveira.

Já no Atlético, Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Dátolo e Lucas Pratto foram poupados do treinamento no campo e ficaram apenas na academia. O técnico Levir Culpi, por sua vez, fez mistério e sequer divulgou a lista de relacionados neste sábado.

O time atleticano não poderá contar com o volante Leandro Donizete, suspenso por ter sido expulso contra o Boa Esporte, na rodada final da primeira fase do Mineiro. A tendência é a de que Josué seja escalado como substituto no meio-campo. Já o atacante Thiago Ribeiro, reforço recém-contratado junto ao Santos, já tem condições de jogo e poderá fazer a sua estreia justamente em um clássico diante do Cruzeiro.