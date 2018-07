Cruzeiro relaciona Robinho e Riascos para clássico com América-MG O Cruzeiro pode ter duas novidades para enfrentar o América-MG, neste sábado, às 16h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado junto ao Palmeiras, meia Robinho foi liberado pelo departamento médico e está entre os relacionados pela primeira vez.