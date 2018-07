Cruzeiro relaciona seis atletas juvenis para semifinal da Copa da Primeira Liga

O Cruzeiro divulgou neste sábado a lista de relacionados para a semifinal da Copa da Primeira Liga contra o Londrina, neste domingo, às 11 horas, no estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná, com várias novidades.

Com uma série de titulares poupados, a comissão técnica relacionou seis jogadores do time sub-20: Lucas Soares, Victor Luiz, Ronaldo, Eduardo, Vander e Nickson. O atacante Careca, recém-contratado, também está na lista e pode estrear.

Outro jogador que pode atuar como titular é o meia argentino Alexis Messidoro, envolvido na venda do atacante Ramón Ábila para o Boca Juniors. Em compensação, titulares como Fábio, Léo, Diogo Barbosa, Thiago Neves e Rafael Sóbis, entre outros, sequer foram relacionados.

O Cruzeiro deve entrar em campo neste domingo com: Rafael; Lennon, Digão, Arthur e Bryan; Nonoca, Lucas Silva, Rafinha e Messidoro; Elber e Sassá.

Confira a lista de jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros - Lucas França e Rafael

Lateral-direito - Lucas Soares e Lennon

Zagueiros - Arthur, Digão e Ronaldo

Laterais-esquerdos - Bryan e Victor Luiz

Meio-campistas - Alex, Eduardo, Vander, Elber, Lucas Silva, Messidoro, Nickson, Nonoca e Rafinha

Atacantes - Careca e Sassá