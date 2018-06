Cruzeiro renova contrato do volante Ariel Cabral até o final de 2020

O Cruzeiro renovou nesta segunda-feira o contrato do volante Ariel Cabral, de 30 anos. O jogador tinha vínculo até o final do ano e houve acordo para que fosse estendido até dezembro de 2020, com opção para ser prorrogado por mais um ano.

A negociação foi feita na semana passada, em reuniões que contaram com a presença do presidente do clube, Wagner Pires de Sá, do vice de futebol, Itair Machado, e de Ronaldo Baqué, empresário e advogado do jogador.

Cabral chegou ao Cruzeiro em 2015, contratado junto ao Vélez Sarsfield, clube que o revelou para o futebol em 2007. Entre o time argentino e o brasileiro, Cabral passou a temporada 2010/2011 no Légia Varsóvia, na Polônia.

Desde que chegou ao clube mineiro, ele disputou 111 jogos e marcou três gols. No ano passado, foi titular no início da campanha que garantiu a taça da Copa do Brasil. Em agosto, no entanto, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e ficou fora dos jogos decisivos da competição.