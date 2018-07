Cruzeiro repete equipe em duelo direto contra Botafogo

BELO HORIZONTE - O técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, vai manter para o confronto direto contra o Botafogo praticamente o mesmo time que rendeu sete vitórias seguidas e deixou a equipe isolada na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a boa campanha, pode até perder a partida pela 22.ª rodada da competição, marcada para as 21h50 desta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, que se manterá à frente do time carioca. Os mineiros evitam encarar o jogo como uma final.

No treino tático desta terça, a única mudança feita pelo treinador em relação ao grupo que venceu o Atlético Paranaense foi o retorno de Ceará para compor a zaga no lugar de Mayke. Com essa opção, Marcelo Oliveira aposta na experiência do primeiro para segurar o ataque botafoguense, já que Mayke costuma sair para o ataque, abrindo espaço para contra-ataques, principalmente com bolas aéreas. Este foi um dos fundamentos mais trabalhados pelo técnico, tanto na defesa quanto no ataque.

Éverton Ribeiro concorda com a estratégia do treinador de manter a base do grupo diante da boa campanha. "Não podemos mudar nosso modo de jogar, que vem dando certo. É a mesma pegada e a mesma atenção", avaliou.

Apesar da disputa acirrada com o Botafogo, o armador evita encarar o compromisso desta quarta como uma final. "É um jogo que pode definir um distanciamento bom para a gente. A gente vê como um grande jogo, mas ainda tem muito campeonato pela frente", salientou o atleta, referindo-se às 16 partidas que ainda terá que jogar até o final do Brasileirão.