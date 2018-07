Cruzeiro repete escalação para segurar a liderança O Cruzeiro pretende se aproveitar da má fase do Fluminense, que levou à queda do técnico Abel Braga - já substituído por Vanderlei Luxemburgo -, para tentar conseguir três pontos fora de casa e se firmar na liderança do Brasileirão. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Maracanã, pela 10ª rodada da competição.