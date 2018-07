Cruzeiro repetirá escalação pela 3.ª vez contra o Flu O técnico Marcelo Oliveira não fez mistério e confirmou nesta terça a escalação do Cruzeiro que pegará o Fluminense, quarta-feira, às 19h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. E o líder da competição entrará no gramado do Maracanã pela terceira vez seguida com os mesmos jogadores, após a recuperação do lateral Mayke, que era dúvida por conta de uma pancada na canela direita.