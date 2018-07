Cruzeiro resolve pendências burocráticas e Paulo André já pode jogar O Cruzeiro conseguiu finalizar a regularização do zagueiro Paulo André. O jogador estava no Shangai Shenhua, da China, país que comemora a virada do ano pelo calendário local. Como a federação chinesa estava de recesso, o clube mineiro acreditava que poderia conseguir regularizar seu reforço apenas no início do semana.